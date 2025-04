2025-04-09 13:46:29 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن النائب حسين عرب، اليوم الأربعاء، استقالته من عضوية البرلمان. وقال عرب في تدوينة على منصة (إكس): "سأقدم استقالتي من مجلس النواب العراقي غداً بأذنه تعالى".

