العراق يحدد 11 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخاباته التشريعية

2025-04-09 15:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 9 - 4 (كونا) -- أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء تحديد يوم ال11 من نوفمبر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن القرار تم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني.ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي تأكيدها استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة.وأجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني مباحثات أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات المقبلة وضمان شفافيتها ونزاهتها.ونقل بيان لمجلس النواب العراقي عن المشهداني تأكيده ضرورة التنسيق بين المفوضية والبرلمان لضمان الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية المحددة لاجراء الانتخابات.ويعود تاريخ آخر انتخابات برلمانية أجريت في العراق إلى أكتوبر 2021 وهي الخامسة منذ عام 2003. (النهاية) ع ح ه / م ج ب