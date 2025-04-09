القبض على مطلوبين بينهم تجار مخدرات في ست محافظات

2025-04-09 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم تجار مخدرات في ست محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم قضائية مختلفة، ابرزها تجارة وترويج المواد المخدرة وعمليات الخطف والابتزاز".

وأضاف، أنه "ضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود مواد مخدرة وادوات تعاطي وأسلحة خفيفة اخرى".

وتابع، أن "القبض جاء في محافظات (بغداد وواسط والمثنى وذي قار والديوانية وميسان)"، مبينا أنه "تم تسليم المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة".