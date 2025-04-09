العراق ثاني أكبر مستورد لصناعات الأردن بعد أمريكا

2025-04-09 15:00:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف الاردن، اليوم الاربعاء، عن استحواذ أربع دول من ضمنها العراق على نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي. وذكرت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 وصلت إلى 1.692 مليار دينار، مقابل 1.470 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف التقرير، أن أربع دول عربية وأجنبية، استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين وهي: الولايات المتحدة الأميركية، والعراق، والسعودية، والهند، مسجلة ما قيمته 964 مليون دينار أردني. وأشار التقرير، إلى أن صناعة عمان صدرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 324 مليون دينار، يليها العراق بقيمة 221 مليون دينار ومن ثم الهند بقيمة 215 مليون دينار، والسعودية بقيمة 204 ملايين دينار. وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، ووفقاً لنفس التقرير، فقد جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 828 مليون دينار، تلاها دول أميركا الشمالية 335 مليون دينار، فالدول الآسيوية غير العربية بقيمة 310 ملايين دينار. وأوضح التقرير، أن صادرات قطاعات الصناعات التعدينية بلغت 340 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 308 ملايين دينار، والهندسية والكهربائية وصلت إلى 307 ملايين دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 250 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 146 مليون دينار، وغيرها من الصناعات الاخرى. ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً. وفي مطلع العام الحالي، قالت غرفة التجارة الأردنية، إن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام