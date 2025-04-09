كيف ساهم جوارديولا في ستراتيجية أرتيتا لإسقاط الريال؟

2025-04-09 15:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، عن دور بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في الفوز الذي حققه فريقه على حساب ريال مدريد، أمس الثلاثاء.

وقال أرتيتا، خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة، سُئل فيه عما إذا كان قد اتصل بجوارديولا للاستفادة من خبراته في مواجهات الميرينجي خلال السنوات الأخيرة، خاصة بملعب سانتياجو برنابيو: "في الأيام القليلة الماضية، تحدثنا بالفعل، لأنني أردت مناقشته، وأظن أنه أراد ذلك أيضا".

وأضاف: "من الجيد التعلم من الأفضل، وأنا محظوظ جدا بامتلاك أناس رائعين من حولي، هذا ساعدني كثيرا".

وتغلب آرسنال بثلاثية دون رد على الفريق الملكي في ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في المربع الذهبي.

يذكر أن لأرتيتا سبق العمل كمساعد لجوارديولا في مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات، حتى رحيله صوب آرسنال، لتولي تدريبه.

المصدر: وكالات