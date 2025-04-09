جامعة بغداد تحتضن المؤتمر العلمي الدولي الرابع لعلوم الرياضة
2025-04-09 15:15:02 - المصدر: واع
بغداد – واع – زيد غالب
تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع لعلوم الرياضة والتكنولوجيا، والذي تحتضنه كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
وقال عميد الكلية، الدكتور صباح قاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن "المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، إلى جانب الحضور المحلي، في مختلف التخصصات العلمية المرتبطة بالرياضة، ما يسهم في رفد الوسط الرياضي بموسوعة من البحوث العلمية الرصينة التي تخدم تطور الرياضة وتعزز من مكانتها في مختلف المجالات".
وأضاف قاسم، أن "المؤتمر سيحظى بحضور شخصيات مهمة، حيث تم توجيه الدعوة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية البارزة".
وأشار إلى أن "أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية ستشارك في هذا المحفل العلمي الكبير"، مبيناً أن "الفعاليات ستتضمن أيضاً عقد اجتماع لجنة عمداء كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بمشاركة 33 عميد كلية، فضلاً عن إقامة ندوة افتتاحية بحضور الوزراء والوكلاء".
وأوضح عميد الكلية أن" المؤتمر سيتناول أبرز الموضوعات الحديثة، لاسيما المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الرياضة العراقية".
واختتم قاسم تصريحه بالدعوة إلى جميع الأكاديميين والرياضيين لحضور هذا المؤتمر العلمي المهم، الذي يناقش محاور جوهرية تسهم في الارتقاء بالرياضة وعلومها على المستويين المحلي والدولي".
تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع لعلوم الرياضة والتكنولوجيا، والذي تحتضنه كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
وقال عميد الكلية، الدكتور صباح قاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن "المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، إلى جانب الحضور المحلي، في مختلف التخصصات العلمية المرتبطة بالرياضة، ما يسهم في رفد الوسط الرياضي بموسوعة من البحوث العلمية الرصينة التي تخدم تطور الرياضة وتعزز من مكانتها في مختلف المجالات".
وأضاف قاسم، أن "المؤتمر سيحظى بحضور شخصيات مهمة، حيث تم توجيه الدعوة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية البارزة".
وأشار إلى أن "أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية ستشارك في هذا المحفل العلمي الكبير"، مبيناً أن "الفعاليات ستتضمن أيضاً عقد اجتماع لجنة عمداء كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بمشاركة 33 عميد كلية، فضلاً عن إقامة ندوة افتتاحية بحضور الوزراء والوكلاء".
وأوضح عميد الكلية أن" المؤتمر سيتناول أبرز الموضوعات الحديثة، لاسيما المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الرياضة العراقية".
واختتم قاسم تصريحه بالدعوة إلى جميع الأكاديميين والرياضيين لحضور هذا المؤتمر العلمي المهم، الذي يناقش محاور جوهرية تسهم في الارتقاء بالرياضة وعلومها على المستويين المحلي والدولي".