عمل مع الزرقاوي والبغدادي .. القوات العراقية تعتقل أحد أبرز قيادات داعش

2025-04-09 15:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت ثلاثة مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن القوات العراقية اعتقلت واحداً من قيادات الخط الاول لتنظيم داعش الذي عمل مع الزعيم السابق للتنظيم المتشدد "أبو بكر البغدادي"، ومع زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين "أبو مصعب الزرقاوي".

وقالت المصادر وكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية عراقية و وفق معلومات استخبارية ومتابعة استمرت لأيام وشهور حيث كانت تمتلك معلومات عالية المستوى عن أحد أبرز قيادات تنظيم داعش وهو من الخط الاول عمل من زعيم تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، ومن بعدها انتقل للعمل ضمن تنظيم داعش مع البغدادي".

وأشارت الى أن "عملية الاعتقال تعتبر واحدة من أهم الانجازات المتحققة للقوات الامنية العراقية التي وصلت الى هذا الارهابي، وألقت القبض عليه في أحد المنازل، وتمكنت من العثور على معلومات مهمة بحوزته".

وتابعت المصادر، القول، إن "عملية الاعتقال جرت في أحد الأحياء الجنوبية في محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)"، عادة المعتقل أنه "واحد من أبرز القيادات على مستوى العراق".