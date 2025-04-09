غوتيريش يلبي دعوة العراق لحضور "قمة بغداد"

2025-04-09 16:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد ممثلالعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد، يوم الأربعاء، أن الأمينَالعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل دعوة العراق الرسمية للمشاركة في القمةالعربية المرتقبة في بغداد خلال شهر ايار مايو المقبل.

وذكرت الخارجية العراقيةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال لقاء جمعهما، قدّم ممثل العراقالرسالة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الأمينالعام، والتي تتضمن دعوته لحضور ومشاركة أعمال القمة العربية المقبلة المزمع عقدهافي العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار/مايو 2025".

واضاف انه "جرىخلال اللقاء أيضاً بحث أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة في ظلالمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إلى جانب أولويات وشواغل مجموعة الـ77والصين، التي يترأسها العراق حالياً، ولا سيما في مجالات تمويل التنمية، وتغيرالمناخ، والتنمية المستدامة".

وأكد ممثل العراق حرصالمجموعة، على "تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لتحقيقالأهداف المشتركة وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية"، كما تناول اللقاء"آفاق التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مرحلة ما بعد إنهاء بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مثمّناً الجهود التي بذلتها البعثة خلال العقدينالماضيين".

وأشار إلى أن"التدابير والتسهيلات التي وفّرتها المؤسسات الحكومية العراقية المعنيةلإنهاء مهام البعثة بشكل مسؤول بحلول نهاية العام الجاري".

من جانبه، أعرب الأمينالعام للأمم المتحدة عن "تقديره لتوجيه الدعوة له لحضور القمة العربية فيبغداد"، مؤكداً مشاركته في أعمالها"، كما أشار إلى أن "إنهاء مهامبعثة يونامي يُعد مؤشراً على التقدم الكبير والنجاحات التي حققها العراق في مختلفالمجالات"، على حد ما جاء في البيان.