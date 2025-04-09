2025-04-09 16:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب، يوم الأربعاء، عنعقده جلسة خاصة لمناقشة ملف التربويين.

ووفقا لجدول الأعمال، الذي نشرته الدائرة الإعلاميةللبرلمان، فإن جلسة يوم غد الخميس، ستكون مخصصة لمناقشة ملف التربويين.

تشهد عدد من المحافظات العراقية موجة احتجاجاتواسعة، نظّمها معلمون وموظفون، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهموتعديل سلم الرواتب.

وكان مجلس الوزراء العراقي، أصدر يوم أمس الثلاثاء،حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينهاإجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

جاء ذلك خلال استضافة المجلس نقيب المعلمين عديحاتم العيساوي في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية محمدشياع السوداني.