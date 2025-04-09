منتخب العراق للملاكمة يدخل معسكره التدريبي في أربيل

2025-04-09 16:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دخل منتخبالعراق للملاكمة لفئة المتقدمين، معسكره التدريبي الداخلي في مدينة أربيل، وذلكضمن تحضيراته الجادة للمشاركة في بطولة آسيا، المقررة إقامتها في إيران خلالالفترة من 26 الشهر الجاري ولغاية الثالث من الشهر المقبل.

كما يستعد منتخباالناشئين والأشبال، للمشاركة في بطولة "الفجر الدولية" التي تستضيفهاإيران أيضاً، من 17 من الشهر الجاري حتى الأول من الشهر التالي.

ويُعد معسكر أربيل محطةللوقوف على جاهزية الملاكمين، وتصحيح الأخطاء، وتعزيز روح المنافسة والتحدي بينالملاكمين.

ويأمل الجهاز الفني فيتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الفترة لضمان ظهور الملاكمين العراقيين بمختلفالفئات وبأفضل صورة خلال النزالات المقبلة، لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكان اتحاد الملاكمة قداشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، برئاسة عقيلمفتن وأعضاء المكتب التنفيذي بعد المعاناة المالية وحجبها منذ ثمانية اشهر.