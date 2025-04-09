شبكة الإعلام العراقي والإعلام اللبناني يبحثان تطوير العلاقات بين الجانبين

2025-04-09 16:30:02 - المصدر: واع

بيروت ـ واع

بحثت شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأربعاء، مع وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، تطوير العلاقات بين الجانبين، فيما أبدى مرقص، استعداده لتطوير العلاقات مع شبكة الإعلام العراقي.

وذكر مكتب شبكة الإعلام العراقي ببيروت، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت أحمد العذاري، زار وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص في مكتبه في الوزارة، وتناول اللقاء مسألة تعزيز وتطوير العلاقات على المستوى الإعلامي بين الجانبين".

وأعرب الوزير، عن "استعداد الوزارة لتقديم أي دعم إعلامي يصب في خدمة الشبكة ومكتبها في بيروت، كما طرح التعاون مع الشبكة على صعيد العمل مع تلفزيون لبنان لعرض وثائقيات عن العراق وثقافته وحضاراته والأماكن السياحية فيه".

من جانبه أكدّ العذاري، على "استعداد الشبكة أيضاً للتعاون في شتّى المجالات، ووجه دعوة للوزير لزيارة بغداد، ولحضور فعاليات مؤتمر الإعلام العربي الذي يُعقد في العراق خلال نيسان الجاري".