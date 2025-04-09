الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق اندلع في فندق بكربلاء المقدسة

2025-04-09 16:30:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع – عباس الرحيمي

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على حريق بفندق في كربلاء المقدسة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة، تمكنت بنجاح من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع في فندق شمس بمنطقة باب الخان"، لافتة الى أن "عملية الإخماد والمحاصرة للنيران تمت مع منع انتشارها بشكل كامل".

واضافت ان "ذلك جاء بتوجيه مباشر من مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي محسن كاظم علك وبإشراف من العميد سعد إسماعيل خليل مدير الدفاع المدني في المحافظة".

وتابعت أن "عملية الإخماد الناجحة تدل على الاستجابة السريعة والفعالية العالية لفرق الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات في محافظة كربلاء المقدسة".