بغداد وواشنطن تبحثان الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات

2025-04-09 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، مع وفد مجلس الأعمال الأمريكي – العراقي، الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد بمختلف القطاعات.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل وفد مجلس الأعمال الأمريكي العراقي، الذي ضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات الأمريكية".

واستعرض الوزير خلال اللقاء، "الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، لاسيما في قطاعات الطاقة، والإسكان، والاتصالات، والسياحة والفندقة، والزراعة والموارد المائية، والبنى التحتية، وتوطين الصناعة الدوائية، فضلاً عن الاستثمار في مجال التغيرات المناخية".

ودعا الوزير الشركات الأمريكية الى "الاستفادة من الاستثمارات المتاحة كمنافسين أقوياء لباقي الشركات العالمية التي تبدي رغبة واستعداداً كبيرين للاستثمار في العراق، في ظل التسهيلات الكبيرة التي يوفرها قانون الاستثمار العراقي، وكذلك ما تقدمه الحكومة من دعم للاستثمار في مختلف المجالات".

وأكد أعضاء الوفد، وفقاً للبيان، "وجود رغبة حقيقية لدى الشركات الاستثمارية الأمريكية للاستثمار في العراق"، مشيرين الى أن "لدى هذه الشركات الإمكانات التي تؤهلها للعمل والاستثمار بصيغ وأساليب متطورة، في مجال التعليم والسكن وصناعة الأدوية، وباقي القطاعات التنموية والاستثمارية".