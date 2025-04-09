الكردستاني يراهن على موعد الانتخابات.. وحدة القوائم مدخل لتعزيز المكاسب

2025-04-09 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، يعود الحديث عن الانتخابات التشريعية لتتجاوز كونها مجرد تحديد موعدٍ تقني إلى لحظة اختبار كبرى لإرادة التغيير وإمكانية استعادة الثقة المفقودة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

الانتخابات المقبلة لا تأتي في فراغ، بل تحل وسط مشهد داخلي متأزم، حيث تتشابك التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، فيما لم تفلح الحكومات المتعاقبة في تلبية تطلعات الشارع العراقي، الذي خرج مراراً مطالباً بالإصلاح والعدالة وإنهاء الفساد.

وبين من يرى في هذه الانتخابات فرصة أخيرة لإنقاذ البلاد من الانسداد، ومن يتخوف من تكرار سيناريوهات الإحباط السياسي، يبقى الرهان على وعي الناخب العراقي وقدرته على كسر دائرة المصالح الضيقة وإيصال صوت التغيير الحقيقي إلى البرلمان.

فالعراق، الذي يحمل على كتفيه عبء التاريخ وتراكم الأزمات، يقف اليوم أمام مفترق طرق جديد، قد يكون بوابة لإعادة بناء الثقة، أو محطة أخرى تُضاف إلى سجل الإخفاقات إذا ما فشل الجميع في تحمل مسؤولياتهم.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أكد ،اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، استعداد حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية في العراق.

وقال كريم لـ"بغداد اليوم"، "نحن مع موعد الانتخابات الذي أعلنته المفوضية، وعلى استعداد تام لخوض هذه الانتخابات، ونرى ضرورة إقامتها، خاصة في وضع البلد الحالي، وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف أن "الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة، وهذا سيزيد عدد مقاعدنا، خاصة في كركوك، وباقي مناطق المادة 140".

وفي ذات السياق اكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي مصطفى الطائي، الاثنين، (31 آذار 2025)، ان انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تشهد "معركة وجود".

وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة سوف تخوض معركة وجود لبقاء ضمن النظام السياسي خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة فهذه الانتخابات ستكون مختلفة وسيكون الصراع فيها محتدم جدا يختلف عن كل العمليات الانتخابية السابقة".

وأضاف ان "حرب الانتخابات سوف تنطلق قريباً وهذه الحرب لن تخلو من التسقيط والشائعات وهذا الامر بدأ بشكل مبكر وسوف يشتد قريبا وعلى الناخب ان يكون اكثر وعياً في تعامله مع المنهاج الانتخابي لمنع تكرار اخطاء اختياراته".

واليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)،أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ،استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "المفوضية العليا للانتخابات مستعدة، لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.