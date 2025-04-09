الأمن الوطني العراقي يطيح بقرصان إلكتروني

2025-04-09 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، (9 نيسان 2025)، عن الإطاحة بـ"قرصان إلكتروني». وذكر بيان لاعلام جهاز الأمن الوطني، تلقته «بغداد اليوم"، انه «وفي إطار جهوده المتواصلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، نفذ جهاز الأمن الوطني العراقي عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض على متهم نفّذ إحدى أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت عدداً من الشركات الخاصة، وسرّب نحو (1500) غيغابايت من البيانات الحساسة، شملت معلومات شخصية للمواطنين كالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، وقام ببيعها لأطراف مجهولة مرات عدة». وأضاف «تُعدّ هذه الجريمة تهديداً مباشراً لخصوصية المواطنين وأمنهم المعلوماتي، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهاز لرصد المتهم وتتبع نشاطه السيبراني، وصولاً إلى الإطاحة به قبل أن يتمكن من تسريب مزيد من البيانات أو استغلالها في أنشطة إجرامية أخرى».