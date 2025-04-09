رئيس أركان الجيش يوجه بتعزيز التنسيق الأمني بين الدفاع والداخلية

2025-04-09 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ،اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، اجتماعاً أمنياً في دائرة العمليات بحضور القيادات العسكرية والأمنية ومديري المديريات المعنية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "خلال الاجتماع، تم تقديم إيجاز حول تقييم الوضع الأمني الراهن في قواطع المسؤولية، حيث تم بحث إعادة انفتاح القطعات ومعالجة أبرز التحديات الأمنية".

وأبدى الفريق أول يارالله "جملة من التوجيهات والتوصيات بهدف تعزيز التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، بما يسهم في تعزيز الأمن في قواطع المسؤولية وتحقيق التناغم بين القوى الأمنية المختلفة لضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد".