في قلب تلال حمرين.. توغل يكشف تحولات ستراتيجية في تعقب بقايا داعش

2025-04-09 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، عن تفاصيل عملية نوعية لتعقب ثاني أهم عنصر مطلوب في محافظات شرق العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية خاصة توغلت بعمق يصل إلى 30 كم في تلال حمرين ضمن حدود محافظة ديالى، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، لتعقب ما يسمى بالأمير العسكري في ولاية ديالى ضمن تنظيم داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن "هذا العنصر يُعد ثاني أهم مطلوب في محافظات شرق العراق بشكل عام".

وأضاف، أن "العملية جرت بتعقب ثلاث مضافات سرية كان يُعتقد أنه يختبئ داخلها"، لافتاً إلى أن "المضافات كانت فارغة، لكنها ضمت مواد ومعدات لوجستية متنوعة".

وتابع المصدر، أن "العملية جاءت ضمن بعد استخباري في إطار استراتيجية لإنهاء وجود الخلايا الإرهابية، عبر عمليات توغل نوعية في عمق المناطق الجبلية والنائية"، مؤكداً أن "العملية تعكس جهداً استخبارياً متقدماً في ملاحقة عناصر داعش داخل مناطق معقدة جغرافياً وبعيدة عن المراكز الأمنية".