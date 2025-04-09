2025-04-09 17:45:04 - المصدر: ايشان

أكد تحالف “خدمات”، اليوم الأربعاء، أن أي دعوة لتأجيل الانتخابات في الوقت الحالي تُعدّ “غير مبررة ومرفوضة تماماً”، مشدداً على أن الانتخابات تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنح الشرعية للنظام السياسي ضمن الإطار الديمقراطي والدستوري للدولة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف حسام الربيعي في تصريح لـ”إيشان”، إن “الظروف الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات متوفرة، كما أن العملية […]

ظهرت المقالة تحالف خدمات لـ “إيشان”: الانتخابات هي من تمنح الشرعية للنظام.. ودعوات تأجيلها غير مبررة أولاً على ايشان.



