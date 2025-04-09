2025-04-09 17:45:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم يُعدّ من أخطر القراصنة الإلكترونيين، بعد تورطه في اختراق عدد من الشركات الخاصة وسرقة نحو 1500 غيغابايت من البيانات الحساسة. وقال الجهاز، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “البيانات المسرّبة شملت معلومات شخصية لمواطنين، مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، وقد […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني يطيح بـ “قرصان إلكتروني” سرب نحو 1500 غيغابايت من البيانات الحساسة أولاً على ايشان.



