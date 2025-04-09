2025-04-09 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، تراجعًا حادًا تجاوز حاجز الـ5%، في انخفاض وصفه مختصون بـ"المخيف" نظرًا لاعتمادية العراق شبه المطلقة على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة.

وبحسب موقع "OilPrice"، فقد بلغ سعر نفط البصرة الثقيل 56.49 دولارًا للبرميل، متراجعًا بواقع 3.29 دولارات (5.50%)، فيما بلغ سعر نفط البصرة المتوسط (Basrah Medium) 59.54 دولارًا، منخفضًا بنفس القيمة تقريبًا (5.24%).

ويأتي هذا التراجع في وقتٍ حرج، إذ تعتمد الموازنة العراقية الثلاثية (2023 – 2025) على سعر تقديري للبرميل يبلغ 70 دولارًا، ما يعني أن الأسعار الحالية دون ذلك بنحو 10 إلى 13 دولارًا، وهو ما يُنذر بعجز مالي محتمل إذا ما استمر الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

ويُحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الهبوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وانكماش الطلب العالمي، قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في بنود الصرف، أو اللجوء إلى الاقتراض لسد فجوات التمويل، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المثقل أصلًا بالأزمات البنيوية والاعتمادية المفرطة على النفط.





المصدر: وكالات



