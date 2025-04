2025-04-09 19:10:09 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى رصدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الأربعاء، موجة غبار تتجه نحو أجواء نينوى والأنبار، ومن متوقع أن تلامس أطراف العاصمة بغداد الغربية وشمالها وكذلك جنوب غرب البلاد الليلة، فيما تتجه لباقي المدن يوم غد الخميس. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى) أنها "رصدت موجة غبار تشكلت شرق سوريا، واتجهت نحو […]

The post موجة غبارية تجتاح مدناً عراقية خلال الساعات المقبلة appeared first on جريدة المدى.