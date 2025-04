إيران: دخلنا المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية

2025-04-09 19:10:09 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن إيران دخلت المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن إسلامي قوله، في كلمة، خلال مراسم إحياء ذكرى اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: «اليوم، ندخل المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية، وهي مرحلة ذهبية، مرحلة بناء القوة وبناء السلطة». وتابع […]

