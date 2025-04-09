تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي كربلاء

2025-04-09 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، عن تشكيل هيئة إداريةمؤقتة لنادي كربلاء تقوده لثلاثة أشهر لحين انتخاب هيئة جديدة.

وذكرتاللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهيئة الجديدة تألفت من محمد جاسم محمدالطيار رئيساً، ووليد تركي جاسم نائباً للرئيس، ومحمد عبادي عبد أميناً للسر،ومازن جليل عبد الرسول أميناً مالياً، والأعضاء مثنى محمد عبد الأمير، وكاظم ساجدمتعب، وميثم خماط عبد الزهرة، وحيدر لؤي حميد.

وحددتاللجنة عمل الهيئة المؤقتة بمدة ثلاثة أشهر على أن يتم إجراء انتخابات لاختيارهيئة إدارية جديدة تقود النادي لأربع سنوات.