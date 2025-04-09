غرفة التجارة الأمريكية لشفق نيوز: لدينا فرص عملاقة في العراق

2025-04-09 19:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، يوم الأربعاء،الذي يزور العراق حالياً إلى جانب وفد اقتصادي يعد "الأكبر تاريخياً"، عنمناقشة تطوير مختلف القطاعات ومنها التكنولوجي، وبينما أعلن أن شركات أمريكية في مجالالطاقة والقطاع الصحي ستزور بغداد خلال الفترة المقبلة، أكد أن هناك فرص "عملاقة"في البلاد.

والاثنين الماضي، وصل وفد أمريكي العراق في أكبر بعثة تجارية أمريكية تضمممثلين عن 60 شركة في مختلف القطاعات.

وقال لوتس لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد الأمريكي تشرف بلقاء رئيس مجلسالوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، واستمع إلى خطاب السوداني والخاص بالعلاقات بينالعراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها".

وأضاف نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن "الوفد الاقتصادي الأمريكيوقع مع العراق العديد من الاتفاقيات المهمة، وبعضها كان بحضور رئيس الوزراء العراقي،وهذا كان بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية".

وأكد لوتس، أن "البعثة الاقتصادية الأمريكية التقت بعدد من الوزراءوستلتقي بآخرين أيضاً، وهناك نقاش لتطوير القطاع التكنولوجي والاقتصادي العراقي".

وكشف نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن "البعثة الحالية تعد الأكبرتاريخياً، وهناك شركات أمريكية في مجال الطاقة والقطاع الصحي ستزور العراق خلال الفترةالمقبلة".

وأشار لوتس، إلى أن "هذه الزيارة ستكون شعلة جديدة لتطوير العلاقاتبين الشركات الاقتصادية والأعمال الأمريكية والعراق، خاصة وأن هناك العديد من الفرصالاستثمارية التي نسعى لاستثمارها في ظل وجود شراكة طويلة الأمد مع الشركاء العراقيين".

وأكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن "الشركات الأمريكية لديهافرصاً عملاقة وكبيرة لتطوير القطاعات العراقية المختلفة في مجال النفط والغاز وغيرها،وأن وزارة الخزانة الأمريكية تؤمن بأن الشركات الأمريكية هي الأقوى والأكثر تطوراً،لذلك هي تستطيع تنافس الشركات الأخرى والتغلب عليها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد لوتس، خلال كلمة في مؤتمر صحفي، حضره مراسلوكالة شفق نيوز، أن وزارة الخزانة سيكون لها دور في تطوير الاقتصاد العراقي، فيما بينرئيس مجلس الاقتصاد العراقي، إبراهيم البغدادي، أن البلاد اليوم أفضل بكثير من السنواتالماضية بالمجال الاقتصادي.

وذكر البغدادي، أن "السنوات الأخيرة بعد التحرير، للأسف شهدت تراجعالتعليم بالعراق بشكل كبير، لكن آمل أن يتطور مجدداً بوجود الجامعة الأمريكية، لإنقاذالتعليم ويعتبر هذا طوق نجاة للعراق".

وأكد، أنه "لا يمكن أن ننسى دور الولايات المتحدة بتحرير العراق منالدكتاتورية، وأن الولايات المتحدة متقدمة أولى بالعالم في مجالات مختلفة وهي صاحبةالفضل على العراق بعد تحريره".

وأشار البغدادي، إلى أن "زيارة الوفد الأمريكي المتمثل بأكثر من100 شخصية وأكثر من 60 شركة أمريكية، دليل على تقدم العلاقات لتطوير الاقتصاد العراقي"،مضيفاً أنه "قبل يومين أطلقنا مجلس تطوير القطاع الخاص ويترأس هذا المجلس رئيسالوزراء محمد شياع السوداني والنائب الأول ووزير التخطيط والنائب الثاني".

وبين البغدادي، أن "العراق اليوم أفضل عشرات المرات من السنين الماضية،ونحن نرحب بأي شركة تريد العمل بالعراق لتطوير الصناعة والاقتصاد العراقي".