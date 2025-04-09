المرور: إجراءات جديدة بخصوص الدراجات المحجوزة والدليفري في بغداد

2025-04-09 19:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة تخص الدراجات المحجوزة والدليفري في بغداد، فيما أكدت أن تظليل العجلات ما زال ممنوعا.وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد نصير عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تظليل العجلات في الوقت الحالي ممنوع ويُعد مخالفة بحسب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، ووفقًا للمادة 25، إذ لا يسمح بتظليل المركبة أو وضع الستائر، ويغرم صاحب المركبة المخالِفة، وتُحجز المركبة لحين إزالة التظليل".وبشأن الدراجات التي تم حجزها، أوضح عبد الستار، أن "الدراجات المحجوزة والتي تحتوي على أوراق رسمية تخضع لإجراءات لجنة مختصة في مديرية المرور، وتشمل الكشف والفحص الآلي للدراجة والتأكد من مطابقة رقم الشاصي، وبعد استكمال الإجراءات واستصدار السنوية، يمكن لصاحب الدراجة استلامها".وأشار إلى، أن "دراجات الدليفري لها تعامل خاص من قبل مديرية المرور، وهناك تنظيم يتعلق بلونين: البرتقالي في الرصافة، والأخضر في الكرخ، وذلك لأغراض تنظيمية وأمنية، حيث يُعتبر عبور الدراجة ذات اللون البرتقالي إلى الكرخ مخالفة أو العكس".وأكد، أن "مسألة الدراجات النارية والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة تهدف إلى تنظيم حركة سير الدراجات في الطرق، والحفاظ على سلامة مستخدميها وسلامة مستخدمي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة"، موضحًا، أن "عملية التنظيم تتضمن مهلة مدتها 90 يومًا لتسجيل الدراجات، تبدأ من تاريخ 1/3 ولمدة 90 يومًا".