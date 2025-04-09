وزير الكهرباء: 8 آلاف ميكا واط من طاقة المحطات الجديدة ستنتج دون الحاجة إلى وقود

2025-04-09 21:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية مع شركة جي إي ڤيرنوڤا (GE) تتضمن إنشاء محطات بطاقة تبلغ (24) ألف ميغاواط، فيما أشار أن نحو 8 آلاف ميغاواط من طاقة المحطات الجديدة ستكون بتقنية الدورة المركبة التي تنتج طاقة دون الحاجة إلى وقود.وقالت وزارة الكهرباء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم توقيع اتفاقية استراتيجية تاريخية لتطوير قطاع الكهرباء في العراق مع شركة جي إي ڤيرنوڤا، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة الكهربائية"، مبينة، أن "الاتفاقية تتضمن إضافة (24) ألف ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية عبر إنشاء محطات كهربائية عالية الكفاءة تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، كما تم تخصيص (7700) ميغاواط لتعمل بتقنية الدورة المركبة التي ستنتج طاقة إضافية دون الحاجة إلى وقود إضافي".وأضاف البيان، أن "شركة جي إي ڤيرنوڤا (والتي كانت معروفة سابقًا بـ: جنرال إلكتريك) تعد من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية حيث تعمل في أكثر من 100 دولة ولديها أكثر من 75 ألف موظف وتسهم في توليد حوالي 25% من الطاقة الكهربائية حول العالم".وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وفقًا للبيان، أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد السوداني، وضعنا استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتحديث البنية التحتية للشبكة الوطنية"، موضحًا، أن "هذه الاتفاقية تأتي كخطوة محورية في هذا المسار لإنهاء أزمة الكهرباء المزمنة التي عانى منها المواطن العراقي لعقود".وذكر، أن "هذه الاتفاقية الاستراتيجية تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن الآن بصدد تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بوتيرة متسارعة وفق جدول زمني محدد، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة"، لافتًا إلى، أن "شراكتنا السابقة مع شركة جي إي ڤيرنوڤا أثمرت، من خلال عقود الصيانة طويلة الأمد، نتائج ملموسة في استقرار منظومة الطاقة، وها نحن اليوم نبني على تلك النجاحات لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الكهرباء".من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز في شركة «جي إي ڤيرنوڤا» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس: إن "الشركة ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق، حيث أضافت ما يصل إلى (19) ألف ميغاواط من الطاقة إلى الشبكة الوطنية منذ عام 2011"، لافتًا إلى، "إننا نهدف إلى مواصلة العمل الوثيق مع حكومة جمهورية العراق ووزارة الكهرباء للمساعدة في توفير طاقة أكثر موثوقية وكفاءة وبتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى خفض الكثافة الكربونية وذلك من خلال استكشاف سبل تعزيز كفاءة الطاقة وتحديث الشبكة".وبين، أن "مذكرة التفاهم هذه تمثل استمرارًا لمبادراتنا الاستراتيجية لدعم احتياجات أبناء العراق من الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد".