وزير الداخلية يفتتح نصب التمثال التذكاري للشهيد "حارث السوداني"

2025-04-09 21:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، النصب التذكاري لشهيد الوطن النقيب حارث السوداني في خلية الصقور الاستخبارية بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعدد من الضباط.وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد أن سجل اسمه في سجل تاريخ الشجعان، وأصبح حكاية للباحثين عن البطولة، استذكرت خلية الصقور الاستخبارية شهيد الوطن النقيب حارث السوداني من خلال نصب تمثال تذكاري له، إذ أزاح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الستار عن النصب بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعدد من الضباط".وأضاف البيان، أن "النصب يأتي تكريما لهذا النقيب حارث السوداني الغيور على بلده"، مبينا أن "الحضور استذكروا ما قدمه هذا الشهيد البطل من خلال عمله في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وكيف استطاع أن ينقذ أرواح المواطنين الأبرياء واحباط العديد من العمليات الإرهابية".وتابع أن "وزير الداخلية افتتح ايضا عددا من بنايات الأقسام الجديدة في خلية الصقور الاستخبارية، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه الأقسام، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها وكالة الاستخبارات لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".