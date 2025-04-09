مصدر يوضح بشأن اطلاق النار في منطقة العامرية

2025-04-09 21:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت منطقة العامرية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، توترًا محدودًا خلال حملة لرفع التجاوزات نفذتها الجهات المختصة، بعد أن رفض عدد من أصحاب المحال التجارية تسليم مواقعهم طوعًا.

وقال مصدر أمني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من الجهات المختصة باشرت، صباح اليوم، بحملة لإزالة التجاوزات ضمن منطقة العامرية، وفق توجيهات رسمية تهدف لتنظيم الشوارع العامة واستعادة الممتلكات الحكومية".

وأضاف أن "عدداً من أصحاب المحال رفضوا الامتثال للأوامر، ما أدى إلى حدوث احتكاك محدود، اضطرّت على إثره القوات الأمنية إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق التجمع ومنع التصعيد"، مؤكدًا أنه "لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار تُذكر خلال العملية".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية أعادت الانتشار في المنطقة لضمان استمرار الحملة بسلاسة، فيما تستمر الجهود لاحتواء الموقف وفرض النظام بهدوء".