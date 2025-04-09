ديالى في العتمة.. توقف خطوط إيرانية وصيانة طارئة تشلان منظومة الكهرباء

2025-04-09 21:05:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، بتوقف اثنين من أهم الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية المستوردة من إيران إلى محافظة ديالى، في تطور مفاجئ أدى إلى تراجع كبير في ساعات التجهيز وارتفاع واضح في ساعات القطع بمختلف مدن المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "خطي ميرساد وسربيل زهاب، الناقلين للكهرباء الإيرانية إلى محافظة ديالى، واللذين تتراوح قدرتهما بين 350 إلى 400 ميغاواط، توقّفا عن العمل دون سابق إنذار"، مشيرًا إلى أن "الجهات الفنية في المحافظة باشرت بالاتصال مع الجانب الإيراني لمعرفة أسباب التوقف المفاجئ".

وأضاف المصدر أن "الأزمة تفاقمت بسبب دخول محطة ديالى المركزية (400 K.V)، الواقعة في قاطع شمال المحافظة، في أعمال صيانة طارئة تستمر لمدة 48 ساعة، ما يزيد من حدة النقص الحاصل في منظومة الكهرباء المحلية".

وأكد أن "الانقطاع المفاجئ للخطين، بالتزامن مع الصيانة، سيؤدي إلى زيادة ساعات القطع بشكل كبير خلال اليومين المقبلين، وسط شكاوى متصاعدة من المواطنين".

وتُعد محافظة ديالى من المناطق الأكثر تضررًا من اضطراب منظومة الكهرباء الوطنية، نظرًا لاعتمادها الكبير على الكهرباء المستوردة من إيران، في ظل ضعف البنية التحتية المحلية ونقص الاستثمارات في قطاع الطاقة داخل المحافظة.

ويعاني سكان ديالى بشكل متكرر من انقطاعات مفاجئة وخفض حاد في ساعات التجهيز، خصوصًا خلال فصلي الصيف والشتاء، ما يزيد من الضغوط على السكان، ويُفاقم الاستياء الشعبي تجاه الأداء الحكومي في ملف الطاقة.