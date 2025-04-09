2025-04-09 21:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، (9 نيسان 2025)، عن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية بنسبة تصل إلى 125%، مؤكداً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فوراً.

وأوضح ترامب في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لما اعتبره "عدم احترام الصين للأسواق العالمية"، مشدداً على ضرورة وضع حد لممارسات بكين التجارية.

وفي تصريح له، أعرب ترامب عن أمله في أن تدرك الصين قريباً أن سياساتها التي وصفها بـ"تمزيق الاقتصاديات الأخرى"، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أخرى، لم تعد مقبولة أو مستدامة في النظام الاقتصادي العالمي.

على صعيد متصل، كشف ترامب أن أكثر من 75 دولة قد تواصلت مع إدارته للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، في خطوة تعكس الأثر الكبير لهذه السياسات على الاقتصاد العالمي. كما أعلن ترامب أنه قرر منح استثناءات مؤقتة مدتها 90 يوماً للدول التي لم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي لدعم العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الذين أظهروا حسن النية.

ولا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتداعياتها تثير الكثير من الجدل والتحليلات والتعليقات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم.

ودخلت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب اليوم الأربعاء حيز التنفيذ على واردات نحو 60 دولة، بما فيها الصين التي أصبح إجمالي الرسوم المفروضة عليها هذا العام 104%.

وبدأت المعالم الأولى لحرب ترامب الجمركية، خاصة مع الصين، منذ ولايته الأولى، وعادت لتشتعل بعد عودته إلى البيت الأبيض، لترتفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 20% إلى 54% بعد فرضه رسوما إضافية بقيمة 34%.

بدورها ردت بكين في الرابع من أبريل/نيسان الجاري بفرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية، ما دفع ترامب للتهديد بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية إذا لم تتراجع عن تصعيدها، وبذلك يرتفع إجمالي الرسوم على البضائع الصينية إلى 104%.

ووصفت بكين التعرفة الجديدة بأنها "حرب تجارية"، وتعهدت باتخاذ إجراءات بشأنها وستقاتل حتى النهاية. ونفذت تهديداتها بعد ساعات فقط، حيث قررت رفع رسومها الجمركية الانتقامية على الواردات الأمريكية من 34% إلى 84%، اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وستؤثر حرب الرسوم الجمركية على الجانبين، وبشكل أكبر على السوق الأمريكية التي تستورد من الصين المواد الكيميائية والملابس والأجهزة المنزلية، بالإضافة للإلكترونيات والهواتف الذكية والبطاريات وأجهزة الكومبيوتر.