2025-04-09 21:10:09 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%. وقال ترامب: "استنادا إلى عدم الاحترام الذي أبدته الصين لأسواق العالم، أرفع التعريفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن". وأضاف: "نأمل أن تدرك الصين في اقرب وقت أن أيام استغلال […]

The post ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125 % appeared first on جريدة المدى.