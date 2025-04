2025-04-09 21:10:09 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اكتشف العلماء مؤخراً الشكوى الأقدم في تاريخ البشرية والتي تبين بأنها تعود إلى ما قبل 4 آلاف سنة من الآن، وهي موجودة في العراق، أو ما كان يُسمى آنذاك "بلاد ما بين النهرين"، وتمكن العلماء أخيراً من تفكيك رموزها ومعرفة مضمونها. وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert، المتخصص بأخبار العلوم […]

