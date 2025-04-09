ارتفاع المخزونات الأميركية من النفط الخام وهبوط البنزين

2025-04-09 21:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزوناتها من البنزين ونواتج التقطير، بحسب ما كشفت عنه بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات الأميركية من النفط الخام ارتفعت 2.6 مليون برميل إلى 442.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل الجاري، مقابل توقعات محللين عبر استطلاع أجرته وكالة رويترز بزيادتها 1.4 مليون. وأشارت إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 681 ألف برميل، إلى جانب زيادة استهلاك المصافي للنفط 69 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 في الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز. وبحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة، انخفضت المخزونات الأميركية من البنزين 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 236 مليوناً مقابل توقعات بتراجعها 1.5 مليون برميل. وتراجعت مخزونات الولايات المتحدة من نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل إلى 111.1 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، بحسب بيانات الإدارة، مقارنة بتوقعات بارتفاعها 260 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي الواردات الأميركية من النفط الخام زاد 360 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام