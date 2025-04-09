حلبجة.. العثور على جثة امرأة داخل منزلها وعليها آثار إطلاق نار

2025-04-09 22:21:50 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت شرطة محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن العثورعلى جثة امرأة داخل منزلها برأسها آثار إطلاق نار.

وقالالمتحدث باسم شرطة حلبجة، الرائد آكام قطب الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "تم العثور صباح اليوم على جثة امرأة داخل منزلها في حي السراي وسط مدينةحلبجة، والضحية من مواليد عام 1987، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال".

وأضافأن "نتائج التحقيق الأولي لفريق الأدلة الجنائية أظهرت وجود آثار إطلاق نارعلى رأس الضحية".

وأشارإلى أن "تحقيقاً قد فُتح بشأن الحادثة"، لافتاً إلى أنه "تم إرسالالجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، في حين لم يتضح بعد ما إذاكانت الواقعة ناجمة عن انتحارأمجريمةقتل".