ارتفاع عملة بتكوين المشفرة بأكثر من 6 آلاف دولار بعد تعليق الرسوم الجمركية الأميركية

2025-04-09 22:22:34 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة بأكثر من ستة آلاف دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء التاسع من أبريل نيسان، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة 90 يوماً مما أحيا الآمال بالسيطرة على تداعيات أزمة التعرفات الجمركية قريباً. وبحسب بيانات Coin Metrics، ارتفعت عملة بتكوين المشفرة بأكثر من 8 خلال تعاملات آخر 24 ساعة ليقترب من مستويات 83 ألف دولار في الساعة 18:25 مساءً بتوقيت غرينتش. أيضاً ارتفعت عملة إيثريوم بنسبة 13 خلال آخر 24 ساعة ليتجاوز مستوى 1600 دولار. وقال ترامب، يوم الأربعاء التاسع من أبريل نيسان، إنه سمح بوقف 90 يوماً لتطبيق الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عن فرضها مؤخراً، بما ينطبق على الرسوم المضادة وأيضاً الشاملة التي تبلغ 10، مشيراً إلى أن تعليق الرسوم يسري على الفور. وذكر ترامب أنه قرر رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125، وأن هذا الرفع سيبدأ تطبيقه على الفور. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام