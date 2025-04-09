2025-04-09 22:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، عن إلقاء القبض على شبكة دولية مكونة من ثلاثة متهمين، حاولوا تهريب 31 شخصاً من جنسيات مختلفة إلى العاصمة بغداد باستخدام شاحنة نقل كبيرة قادمة من المحافظات الشمالية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "العملية نُفذت في محافظة كركوك بعد توفر معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض على أفراد الشبكة، وإنقاذ الضحايا الذين كانوا داخل المركبة بطريقة غير إنسانية".

وأكدت الوكالة أنه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطين إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مشيرة إلى أن "هذه العملية تُعد واحدة من أبرز الضربات النوعية التي تستهدف شبكات الاتجار بالبشر".