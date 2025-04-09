العراق يعزز قدراته السيبرانية.. مشروع أكبر مركز للأمن الإلكتروني في المنطقة

2025-04-09 22:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، عن وجود مساعٍ لإنشاء أكبر مركز للأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط في بغداد.

وقال عضو اللجنة ياسر إسکندر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن السيبراني أصبح أولوية من قبل الحكومة خاصة في حماية المواقع والمنصات الإلكترونية، إضافة إلى عمليات التبادل عبر المنظومات الإلكترونية".

وأشار إلى أن "الأمر لا يقتصر على الخطوط المؤمنة، بل يشمل أيضا عمليات التبادل المالي من خلال الشركات والمصارف وصولا إلى بطاقات الدفع المسبق، ما يجعل الأمن السيبراني خطوة مهمة لحماية هذه المواقع من الاختراقات".

وأضاف إسکندر أن "الحكومة اعتمدت خطة تعتمد على ثلاثة مسارات لإنشاء أكبر مركز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط خلال العامين إلى الثلاثة المقبلة، بهدف بناء كوادر قادرة على إدارة الأمن السيبراني وإنشاء برامج تؤمن المواقع والمنصات الحكومية".

وأكد أنه "رغم حداثة تجربة العراق في مجال الأمن السيبراني، إلا أن البلاد حققت العديد من المؤشرات الأمنية"، متوقعا إطلاق سلسلة من البرامج الهامة في عام 2026 لتعزيز حماية الوزارات والمنصات الحكومية من أي استهداف إلكتروني.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت مطلع العالم الماضي اطلاق وزارة الداخلية مركز الامن السيبراني بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأمن السيبراني، استمارة المشاركة في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني CTF، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني.

كما وافق المجلس المجلس الوزاري للأمن الوطني في شباط من عام 2022 على إقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2022- 2025، مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.