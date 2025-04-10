سدة الكوت.. ثاني أقدم منشأة مائية تضيء ضفاف دجلة (صور)

2025-04-10 00:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ في قلب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، تمتد سدة مائية تربط بين ضفتي نهردجلة، فتضفي لمسة جمالية في المساء بفضل أنوارها المنعكسة على المياه المحبوسةخلفها والمتدفقة أمامها. وتلقي المصابيح، التي تحاكي في وهجها ضوء الشمس، ظلالاًفريدة تتمازج فيها الألوان مع عتمة الليل.

تُعدّسدة الكوت ثاني أقدم سدةٍ مائية في العراق؛ إذ بدأ البريطانيون بتشييدها عام 1925،واكتمل بناؤها سنة 1934، ثم افتُتحت رسمياً عام 1939.

تأتيهذه السدة في الترتيب بعد سدة الهندية بمحافظة بابل، التي شُيّدت إبان فترةالاحتلال العثماني عام 1913.

عدسةوكالة شفق نيوز وثّقت تفاصيل هذا المشهد، إذ حلّقت في سماء مدينة الكوت قبل أنتستقر عند السدة، لتسجّل لقطة ساحرة تعكس امتزاج الأضواء فوق سطح نهر دجلة بين ضوء“الشمس الافتراضي” وسواد الليل الذي اكتسى جانباً من المدينة بلمعان أخّاذ.

وتعدسدة الكوت من الأسباب الرئيسية في منح محافظة واسط لقب “سلة خبز العراق”، إذتصدّرت المحافظة إنتاج القمح، مستفيدة من خصوبة أراضيها الزراعية ووفرة المياهالتي توفرها السدة. لكن دورها لا يتوقف عند ذلك؛ فهي أيضاً مقصد للعائلات في كثيرمن الأوقات، ووجهة للزائرين من خارج المحافظة.

فوقهذه السدة، يمتد شارع يربط بين جانبي مدينة الكوت، يعبره الأهالي بسياراتهم أو علىالدراجات النارية والهوائية، وحتى سيراً على الأقدام، ليشكّل هذا البناء الإسمنتيالراسخ نبضاً آخرَ للحياةفيالمدينة.