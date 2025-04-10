برشلونة يسحق دورتموند برباعية نظيفة في دوري الأبطال

2025-04-10 00:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق برشلونة فوزاً ساحقاً على ضيفه بورسيا دورتموند بنتيجة (4-0) ضمن مباريات الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.وجاء هدف رافينيا الأول في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد ضربة ثابتة أرسلت داخل منطقة الجزاء ورأسية من باو كوبارسي كانت في طريقها للشباك الا ان رافينيا وضع قدمه ليسكنها في المرمى.وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني أضاف ليفادوندو فسكي الهدف الثاني لبرشلونة والأول له في المباراة .وفي الدقيقة 66 أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه برشلونة أمام بروسيا.وسجل لامين يامال هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 77، وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة رائعة وتمريرة من المتألق رافينيا إلى لامين يامال ينطلق بها ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها على يمين حارس بروسيا دورتموند إلى داخل الشباك.