منتخب العراق للجودو يتألق في البطولة العربية بـ15 ميدالية متنوعة

2025-04-10 00:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعسجّل منتخب العراق للجودو حضوراً لافتاً في ختام منافسات البطولة العربية في العاصمة الأردنية عمان ، محققاً إنجازاً مميزاً تمثل بحصد 15 ميدالية ملونة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و6 فضية، و3 برونزية.وأكد رئيس الاتحاد العراقي للجودو، عدي الربيعي، في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هذا الإنجاز جاء ثمرة للدعم الكبير الذي قدمته اللجنة الأولمبية العراقية، برئاسة الدكتور عقيل مفتن، ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز جاهزية المنتخب وتطوير إمكانيات لاعبيه استعداداً للاستحقاقات المقبلة".وأوضح الربيعي أن "المنتخب أحرز المركز الأول في فعالية "الكاتا"، فيما حصل على المركز الثاني في فئتي الشباب (فردي) والشباب (فرقي)، بينما أحرز منتخب الناشئات المركز الثالث."وأشاد الربيعي "بالدور المحوري الذي لعبته اللجنة الأولمبية في توفير الدعم والرعاية للمنتخب"، مؤكداً أن "العراق يمتلك طاقات واعدة في رياضة الجودو، ما يعزز التطلعات نحو مستقبل مشرق لهذه الرياضة على الصعيدين العربي والدولي".