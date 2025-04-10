برشلونة يكتسح دورتموند ويقترب من نصف نهائي الأبطال

2025-04-10 00:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

فاز فريق برشلونة الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، 4-0، مساء اليوم الأربعاء، (9 نيسان 2024)، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025.

وجرت المواجهة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة بطاقم تحكيم نرويجي بقيادة الحكم الدولي إيسبين أندرياس إيسكاس.

وبهذا الفوز فقد وضع البرسا قدماً في بلوغ نصف نهائي البطولة الأوروبية.

يشار الى ان دورتموند لم يفز في أي مواجهة سابقة على برشلونة الذي فاز عليه في 4 مباريات وتعادلا في مباراتين.