2025-04-10 00:26:34 - المصدر: جريدة المدى

أربيل / المدى شدد الرئيس مسعود بارزاني، على ضرورة أن يسعى المسؤولون الحاليون في بغداد بكل قوتهم، لئلا يتورط العراق في الحروب. جاء ذلك خلال افتتاحه معرض أربيل الدولي للكتاب، أمس الأربعاء (9 نيسان 2025)، الذي تنظمه مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون. وقال الرئيس مسعود بارزاني بخصوص المشاكل بين أربيل وبغداد، إنه تم حل المشاكل […]

The post الرئيس بارزاني في افتتاح معرض أربيل الدولي للكتاب: يجب على بغداد عدم توريط العراق بالحروب appeared first on جريدة المدى.