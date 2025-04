بعد 7 أشهر.. التوقيت الجديد للانتخابات قد "يزحف"

2025-04-10 00:26:34 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن حسمت الحكومة موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ ستُجرى بعد 7 أشهر من الآن، فيما قد "يزحف التوقيت" المفترض، بحسب ترجيحات نواب. وجاء تحديد الموعد بعد "تحذيرات" من قوى سياسية شيعية، بتعطّل الانتخابات التشريعية، وتلميحات بوجود "مؤامرات" ومحاولات لـ"التقسيم". صوّت مجلس الوزراء، أمس، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء […]

