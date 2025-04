2025-04-10 00:26:34 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة/ المدى دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، إلى توجيه رسالة "هادئة وحازمة" إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ "الحشد الشعبي"، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ "الحرس الثوري الإيراني". وذكر المعهد، في تقرير ترجمته وكالات […]

The post خشية أمريكية من قانون الحشد.. "يهدد مصالح واشنطن ويولد حرساً ثورياً جديداً" appeared first on جريدة المدى.