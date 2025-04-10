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› فيديو | ترامب يدخل على الخط: هدنة قريبة في غزة؟
فيديو | ترامب يدخل على الخط: هدنة قريبة في غزة؟
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2025-04-10 08:01:03 - المصدر: قناة شمس
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