العملة الصينية تهبط لأدنى مستوى منذ 2007

2025-04-10 09:20:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفض اليوان الصيني، خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2007، وذلك مع خفض البنك المركزي توقعاته لجلسة التداول السادسة على التوالي، وسط تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وجاء هذا الانخفاض بعد أن فرضت الصين رسوماً جمركية باهظة على الواردات الأمريكية، رداً على إجراءات أمريكية مماثلة. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً على عشرات الدول، إلا أنه قرر زيادة الرسوم على السلع الصينية. وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في بنك آي.إن.جي، لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة والصين تخوضان حالياً لعبة خطرة للتنافس على النفوذ. إلى أن يتم الإعلان عن اتفاق أو تأكيد عقد اجتماع ثنائي كبير، سيكون الدولار واليوان الصيني الآن محور الاهتمام في سوق الصرف الأجنبي. وأضاف محللون وخبراء اقتصاد أن ضعف اليوان قد يجعل الصادرات الصينية أرخص ويخفف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، غير أن الانخفاض الحاد قد يزيد من ضغط تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها ويهدد الاستقرار المالي. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وقد أصدر تعليمات للبنوك الحكومية الكبرى بخفض مشترياتها من الدولار. وسجّل اليوان في التعاملات المحلية تراجعاً إلى 7.3518 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبركانون الأول 2007، فيما خسر اليوان حوالي 1.2 هذا الشهر. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام