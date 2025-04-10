2025-04-10 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، وسط تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ومخاوف تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي والطلب على الخام.

وتفاعلت أسعار النفط بشكل سلبي مع تلك المستجدات، فتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى 64.53 دولار للبرميل، بعدما انخفضت لأقل من 59 دولاراً يوم الأربعاء.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي، فتراجعت بنحو 1.4% إلى 61.49 دولار للبرميل. وكانت قد انخفضت إلى مستويات أقل من 56 دولاراً في جلسة الأربعاء.

هذا وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق التعرفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، لكنه قرر زيادتها على الصين وبأثر فوري إلى 125%، ارتفاعاً من 104% التي تم البدء في تنفيذها أمس الأربعاء.

وأوقف ترامب الرسوم الجمركية المضادة وهي بنسب أعلى على 57 شريكاً تجارياً، وسيعود هؤلاء الشركاء الذين يشملون الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إلى معدل رسوم جمركية بنسبة 10%.

المصدر: وكالات