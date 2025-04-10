أسعار الذهب تقفز 2% مع تفاقم التوتر التجاري بين الصين وأمريكا

2025-04-10 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قفزت أسعار الذهب بنحو 2% خلال تعاملات اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، وسط تفاقم التوتر التجاري بين أمريكا والصين، مما دفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% إلى 3146.9 دولار للأونصة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في إجراء مفاجئ أمس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي لكنه زاد الضغوط على الصين.

وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104% إلى 125%، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: وكالات