اسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1%

2025-04-10 09:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفع الذهب أكثر من 1%، يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفركملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين.

وأدىإعلان ترامب رفع الرسوم الجمركية مجدداً إلى تصعيد الحرب التجارية المحتدمةبالفعل، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 3,119.18 دولاراً للأوقية(الأونصة)، اعتباراً من الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، في الجلسة السابقة، سجل الذهبأفضل أداء يومي له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وارتفعت العقود الآجلة للذهبالأمريكي بنسبة 1.8% لتصل إلى 3,135.50 دولاراً.

وأعلنالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على الوارداتالصينية من 104% إلى 125%. وقد تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركيةمتبادلة خلال الأسبوع الماضي.

ومعذلك، قرر ترامب خفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها مؤخراً على عدد من البلدانبشكل مؤقت.

وارتفعالذهب، الذي يعد تحوطاً ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18% في العام2025، مدفوعاً إلى حد كبير بخطط ترامب للتعريفات الجمركية، وتوقعات خفض أسعارالفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسطوأوكرانيا، والشراء القوي من جانب البنوك المركزية، وزيادة الاستثمارات في صناديقالاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وارتفعتالفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.08 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.5%إلى 932.81 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.2% إلى922.72دولاراً.