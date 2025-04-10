وفاة مشجع مصري بعد خسارة الزمالك في بطولة الكونفدرالية

2025-04-10 09:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلنت قناة نادي الزمالك المصري الرسمية عن وفاة أحد المشجعين بأزمة قلبية متأثرا بخسارة الفريق الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي والخروج من بطولة الكونفدرالية.

وغادر الزمالك بطولة الكونفدرالية التي يحمل لقبها عقب خسارة غير متوقعة على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي بملعب القاهرة بهدف نظيف في إياب ربع النهائي.

وقالت قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي : "رحل المشجع الوفي بمدينة أسيوط فور نهاية المباراة بنوبة قلبية حزنا على خسارة النادي ووداع مسابقة الكونفدرالية".

وأفادت قناة الزمالك: "كانت هناك حالات إغماء عديدة وقام الدكتور محمد أسامة طبيب النادي الأبيض بإنقاذ أكثر من حالة".

وتسيطر حالة من الغضب على جماهير الزمالك بعد خروج الفريق من مسابقات الكونفدرالية الإفريقية واستمرار نتائجه المتذبذبة محليا في الموسم الجاري.